США расследуют возможное вмешательство украинских чиновников в выборы президента — NYT

Попытки некоторых украинских политиков вмешаться в президентские выборы США расследует прокуратура Нью-Йорка.

Фамилии всех подозреваемых следствие не разглашает, однако в центре расследования оказался народный депутат Украины Андрей Деркач.

Его и, очевидно, его коллег американская прокуратура подозревает в “распространении сведений” о коррупционных скандалах, связанных с 46-м президентом США Джо Байденом и его сыном Хантером.

Для этого чиновники, по данным следствия, сотрудничали с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Летом прошлого года на пресс-конференции нардеп Деркач заявил, что семья Байденов причастна к коррупционным схемам в украинской компании Burisma.

В качестве доказательств он обнародовал пленки, где слышен разговор между лицами, чьи голоса очень напоминают Джо Байдена и Петра Порошенко, который на момент записи был президентом Украины.

Байдены и компания Burisma: что известно

Burisma считается одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине.

Все лицензии на разработку месторождений газа были выданы во времена Януковича. Владельцем Burisma является Николай Злочевский, который и возглавлял Министерство экологии в правительстве Азарова.

По апрель 2019 года в состав совета директоров Burismа входил сын кандидата в президенты США, а в то время — вице-президента США Джо Байдена — Хантер Байден.

Журналистские расследования отмечали, что Хантер Байден получал в Burisma до $50 тыс. ежемесячно.

Долгое время компанию Burisma подозревали и открыто обвиняли в отмывании денег и хищении украинских госресурсов, а Николай Злочевский даже был объявлен в розыск.

Несмотря на то, что Лондонский суд доказал факт незаконного обогащения акционеров Burisma, в Украине расследование этого дела было прекращено.