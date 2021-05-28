Правоохранительные органы Литвы опросили 90% пассажиров рейса и весь экипаж самолета Ryanair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс, и вынужденно посадили в аэропорту Минска. По словам руководителя Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкиса, офицеры также планируют провести дополнительный осмотр самолета.

Правоохранительные органы отмечают, что хотят более эффективного сотрудничества с Ryanair в ходе расследования инцидента. Кишкис заявил, что они сотрудничают с полицией Ирландии и Греции. В то же время, известно, что Федеральное бюро расследований США тоже начало собственное расследование.

— У нас есть точная информация от коллег из США, что ФБР начало свое расследование рейса Ryanair, — добавил Кишкис.

Он отметил, что не может назвать точную причину начала расследования со стороны ФБР, но намекнул, что это может быть связано с тем, что на борту самолета находились граждане США.

Во время пресс-конференции в пятницу, 28 мая, заместитель генерального прокурора Литвы Гинтас Иванаускас заявил, что правоохранители пока не могут ответить на все вопросы, поскольку идет сбор информации во время расследовании принудительной посадки самолета в Беларуси.

Он отметил, что расследование проходит интенсивно, согласно плану, а генеральная прокуратура сотрудничает с польской прокуратурой с целью формирования общей следственной группы. Также официальные представители Литвы активно сотрудничают с правоохранителями из других стран.

— Можно сказать, что самолет до сих пор находится в аэропорту Вильнюса, поскольку еще не выполнены все необходимые действия, после которых он сможет вылететь из Литвы, — сказал Иванаускас.

Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование захвата самолета и запрещенного обращения с людьми 23 мая. Расследование по двум статьям Уголовного кодекса о принудительном исчезновении и захвате самолета проводит Бюро криминальной полиции Литвы.

Захват самолета Ryanair

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс 23 мая, принудительно посадили в аэропорту Минска. Для этого в небо подняли истребитель МиГ-29.

На борту лайнера был белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Основателя канала Nexta и его девушку задержали в аэропорту Минска.

В ответ на такие действия Лукашенко ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авиакомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь.

25 мая стало известно, что Украина с 00.00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью, а украинским самолетам запрещается осуществлять полеты в воздушном пространстве РБ.

Источник: LRT