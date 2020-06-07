Украина хочет оживить нормандский формат, но не видит конструктивности от РФ — Кулеба

Украина не видит конструктивных действий со стороны России в вопросах возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны. На этой неделе девять украинских солдат получили ранения на линии фронта, — написал он в Twitter.

Together with partners, Ukraine seeks to revitalize the Normandy format & achieve peace, but sees no mutual constructiveness from the Russian side so far. #TheWarGrindsOn. This week at least 9 Ukrainian soldiers have been wounded at the frontline. Luckily none killed in action. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2020

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2 июня Дмитрий Кулеба после встречи с министром МИД Германии Хайко Маасом заявил, что Украина готова к широким компромиссам на переговорах по Донбассу, но не уступит суверенитетом и территориальной целостностью.

Он отметил, что существуют красные линии, которые украинская сторона никогда не пересечет.

Последний раз переговоры в нормандском формате состоялись в декабре 2019 года. Следующая встреча в режиме видеоконференции с участием министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России состоялась 30 апреля 2020 года.