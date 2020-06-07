PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Украина хочет оживить нормандский формат, но не видит конструктивности от РФ — Кулеба

Украина не видит конструктивных действий со стороны России в вопросах возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны. На этой неделе девять украинских солдат получили ранения на линии фронта, — написал он в Twitter.

Читайте: Когда состоится следующая встреча в нормандском формате — Зеленский назвал сроки

2 июня Дмитрий Кулеба после встречи с министром МИД Германии Хайко Маасом заявил, что Украина готова к широким компромиссам на переговорах по Донбассу, но не уступит суверенитетом и территориальной целостностью.

Он отметил, что существуют красные линии, которые украинская сторона никогда не пересечет.

Последний раз переговоры в нормандском формате состоялись в декабре 2019 года. Следующая встреча в режиме видеоконференции с участием министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России состоялась 30 апреля 2020 года.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка