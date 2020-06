Украина хочет оживить нормандский формат, но не видит конструктивности от РФ — Кулеба

Украина не видит конструктивных действий со стороны России в вопросах возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Together with partners, Ukraine seeks to revitalize the Normandy format & achieve peace, but sees no mutual constructiveness from the Russian side so far. #TheWarGrindsOn. This week at least 9 Ukrainian soldiers have been wounded at the frontline. Luckily none killed in action.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2020