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Дмитро Кудрявцев |

Это вас не касается: Чавушоглу ответил на претензии РФ по поводу продажи БПЛА Украине

Это вас не касается: Чавушоглу ответил на претензии РФ по поводу продажи БПЛА Украине

Турция продолжит продавать Украине беспилотные летательные аппараты Байрактар, несмотря на протесты со стороны Российской Федерации.

Как заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, Анкара много лет назад подписала соответствующее соглашение с Киевом.

— Это торговые отношения между двумя странами, которые никого не должны волновать. Мы же не обвиняем Россию в поставках ракет в Сирию, хотя ни единого дня в этом не сомневались, — заявил дипломат.

По его словам, турецкие БПЛА пользуются спросом не только в Украине, но и в других странах по всему миру.

Чавушоглу также отметил, что претензии РФ относительно непризнания Турцией аннексии украинского полуострова Крым – бессмысленны, поскольку Анкара не намерена менять свою позицию по этому вопросу.

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Учения ВСУ в Ровненской области

На прошлой неделе в Ровненской области прошли масштабные учения украинской армии, на которых отрабатывалось наступление на врага.

В маневрах принимали участие тяжелая техника, авиация, а также турецкие БПЛА Байрактар.

Кроме того, военные тренировались применять противотанковые ракетные комплексы: отечественную Cтугну ​​и американский Джавелин.

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