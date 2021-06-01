В Беларуси политзаключенный Латыпов пытался перерезать себе горло во время суда

Сегодня, 1 июня, в Беларуси политзаключенный Степан Латыпов, обвиняемый по делу о массовых беспорядках, пытался покончить жизнь самоубийством в зале суда.

Как сообщает Вясна, мужчина встал на скамейку в клетке, чтобы к нему не могли дотянуться конвоиры, и вонзил себе ручку в горло.

Таким образом он хотел перерезать себе горло во время суда.

Накануне Латыпов сказал, что ГУБОП (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, — Ред.) пообещало, что если он не признает вину, то будут уголовные дела против его родных и соседей.

Всех, кто присутствовал в зале суда, выгнали. На место происшествия приехали медики.

Как сообщила Nexta, теперь Латыпова будут вводить в искусственную кому.

По словам отца Степана, с 11 апреля его сына удерживали в ШИЗО с людьми с психическими расстройствами.