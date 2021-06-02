Курт Волкер лоббирует интересы Северного потока-2 — Зеркаль

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер теперь работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы Северного потока-2. Об этом заявила советник министра энергетики и бывший заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

По ее словам, Волкер начал работать в этой компании после окончания процесса слушаний об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа.

Она отметила, что не знает, почему так сложилось. По ее мнению, после того, как все узнали, что Волкер представляет интересы компании, которая отстаивает строительство Северного потока-2, то задались вопросом, что он делал в Украине.

— Не приезжал ли он уговаривать нас отказаться от борьбы с Северным потоком-2, — резюмировала Зеркаль.

В то же время она считает, что США поставили “на паузу” санкции по газопроводу из России и не исключает возможности их возобновления.

В сентябре 2019 года стало известно, что спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку.

Отставка состоялась спустя день после обнародования отчета информатора о давлении Дональда Трампа на Украину для расследования в Киеве дела в отношении сына Джо Байдена.

Источник: Европейская правда