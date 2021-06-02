Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Марія Степанюк |

Курт Волкер лоббирует интересы Северного потока-2 — Зеркаль

Курт Волкер

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер теперь работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы Северного потока-2. Об этом заявила советник министра энергетики и бывший заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

По ее словам, Волкер начал работать в этой компании после окончания процесса слушаний об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа.

Она отметила, что не знает, почему так сложилось. По ее мнению, после того, как все узнали, что Волкер представляет интересы компании, которая отстаивает строительство Северного потока-2, то задались вопросом, что он делал в Украине.

— Не приезжал ли он уговаривать нас отказаться от борьбы с Северным потоком-2, — резюмировала Зеркаль.

В то же время она считает, что США поставили “на паузу” санкции по газопроводу из России и не исключает возможности их возобновления.

Читайте
Борьба еще не окончена: как США могут помешать достроить Северный поток-2

В сентябре 2019 года стало известно, что спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку.

Отставка состоялась спустя день после обнародования отчета информатора о давлении Дональда Трампа на Украину для расследования в Киеве дела в отношении сына Джо Байдена.

Источник: Европейская правда

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка