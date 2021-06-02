Лукашенко подтвердил, что Протасевичу грозит смертная казнь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что задержанному оппозиционному блогеру Роману Протасевичу грозит смертная казнь, но не в Беларуси.
Об этом диктатор заявил, когда комментировал просьбу боевиков “ЛНР” передать им основателя Telegram-канала Nexta.
— Протасевич кричал в самолете, что ему грозит смертная казнь, а наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрена по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил. Он понимал, что там, на востоке Украины ему могут быть предъявлены претензии — и это уже совсем другая ситуация, — сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, Роман Протасевич виновен в военных преступлениях в Донбассе. Именно на этом настаивают боевики из псевдореспублик.
Лукашенко и следователи из “ЛНР”
Боевики марионеточной республики “ЛНР” направили запрос к Александру Лукашенко с просьбой выдать им задержанного белорусского блогера.
Они утверждают, что Протасевич якобы причастен к обстрелам мирного населения на Донбассе и хотят провести собственное расследование.
2 июня Александр Лукашенко заявил, что готов передать им основателя Nexta.