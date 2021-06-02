Если хоть один белорусский самолет окажется во временно оккупированном Крыму, Украина немедленно введет санкции.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и добавила, что МИД зафиксировало для себя просьбу Лукашенко об открытии авиамаршрута в Крым через РФ.

По мнению Джапаровой, это провокационные заявления, которые являются эмоциональной реакцией самопровозглашенного президента Лукашенко на действия Украины в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича.

— Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми “ЛНР” или “ДНР”. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями, — заявила Джапарова.

Также заместитель министра отметила, что вся ответственность за санкции и закрытие воздушного пространства лежит на Лукашенко, а решение закрыть небо является не политическим, а принято в целях безопасности.

Авиасообщение с Крымом

1 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой открыть авиамаршрут в Крым через территорию России.

По словам Лукашенко, он не беспокоится о политической стороне вопроса и не считает себя ответственным за это.