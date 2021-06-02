Республиканцы Конгресса США требуют немедленно возобновить санкции против Северного потока-2

В Конгрессе США требуют от правительства страны побыстрее восстановить санкции против компании, ответственной за строительство российского газопровода Северный поток-2.

Соответствующее письмо-обращение направили председателю Госдепартамента Штатов Энтони Блинкену 20 конгрессменов от Республиканской партии.

— Обоснование, которое получил Конгресс об отмене санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига, очень проблематичное, — объясняют республиканцы.

Поэтому они требуют немедленного устранения таких непродуманных исключений относительно санкций и применения обязательных полномочий, принятых Конгрессом.

В то же время, как отмечают конгрессмены, утверждение Госдепа, что введение таких санкций якобы негативно повлияло бы на отношения Америки с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину.

Ведь, по мнению инициаторов обращения, эти союзники и партнеры имеют наибольшие проблемы с безопасностью и экономикой, связанных с Северным потоком-2.

— Завершение строительства газопровода только расширит возможности Кремля распространять дестабилизирующее поведение на Европу, — сообщается в документе.

Законодатели настаивают, что жесткие и однозначные публичные заявления Госдепа касательного Северного потока-2 нужно сочетать с жесткими и решительными действиями.

Республиканцы считают, что чем дольше администрация Байдена будет тянуть, тем больше будет усиливаться злонамеренное влияние Путина во всей Европе.

Строительство Северного потока-2

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Северный поток-2 даст России возможность использовать энергетику как дополнительный инструмент гибридной войны против Запада.

Он отметил, что газопровод может ухудшить ситуацию с диверсификацией поставок энергоресурсов европейским потребителям.

Источник: Конгресс США