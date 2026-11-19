В течение 2026 года Россия отклоняет различные инициативы по деэскалации войны. Среди предложений, от которых отказывается Москва, – прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины и установление режима прекращения огня в Черном море.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил 19 ноября на пресс-конференции с лидерами по итогам заседания Коалиции желающих в Берлине.

Россия отклоняет инициативы по деэскалации войны

По словам главы государства, с середины лета российский диктатор Владимир Путин постоянно усиливает атаки, применяя особо опасные виды вооружения – баллистические ракеты и реактивные Шахеды.

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– Нам нужны особые совместные действия, чтобы у нас была реальная защита. Это не просто слова. Россияне весь этот год отказываются от всех предложений по деэскалации. С ними об этом говорили разные партнеры, и на все Путин отказывается, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в октябре Владимир Зеленский заявлял, что главным результатом трехсторонних переговоров Украины, США и России, запланированных на ноябрь, должна стать договоренность о проведении встречи на уровне лидеров государств.

Президент добавил, что Украина заинтересована прежде всего в достижении конкретных результатов. Речь идет не только о подготовке переговоров руководителей трех стран, но и о возможности договориться о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру и установлении перемирия в Черном море.

В четверг, 19 ноября, в Берлине проходит встреча Коалиции желающих с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Среди основных вопросов повестки дня – финансовая поддержка Украины, усиление противовоздушной обороны и дипломатические усилия, направленные на завершение войны.

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