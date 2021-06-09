Ким Чен Ын заметно похудел: это вызвало волну слухов о его здоровье

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заметно похудел. В связи с этим появились различные слухи о состоянии его здоровья.

По данным британского издания, на фотографиях с заседания политбюро Трудовой партии Кореи, которые опубликовали 5 июня СМИ КНДР, Ким Чен Ын выглядит стройнее, чем раньше.

В то же время информационный сайт NK News, специализирующийся на новостях из КНДР, проанализировал снимки северокорейского лидера, и сделал вывод, что Ким Чен Ын, вероятно, значительно потерял в весе.

В частности, сайт опубликовал увеличенные фотографии запястья Ким Чен Ына, сделанные в 2020 году и 2021-м.

На фото видно, что сейчас северокорейский лидер плотнее затянул ремешок наручных часов. А его левое запястье стало гораздо тоньше.

Один из аналитиков предполагает, что Ким Чен Ын мог сознательно решить похудеть для улучшения имиджа внутри КНДР.

Однако, по словам эксперта, если потеря веса это результат проблем со здоровьем, то в стране уже может идти борьба за преемственность, что может нестабильно повлиять на мир.

Здоровье Ким Чен Ына давно уже является предметом спекуляций.

Так, в 2014 году лидер КНДР не появлялся на публике около шести недель, а затем был изображен с тростью.

Позже разведывательное агентство Южной Кореи сообщило, что Ким Чен Ыну сделали операцию по удалению кисты на лодыжке.

Кроме того, в 2020 году разведка Южной Кореи предполагала, что Ким весил примерно 140 кг. Однако он набрал еще 6-7 кг после прихода к власти в конце 2011-го.

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Исчезновение Ким Чен Ына

В 2021 году глава КНДР Ким Чен Ын снова долгое время не появляется на публике. Его нигде не замечали почти месяц, с 6 мая по 4 июня.

Ранее эксперты Южной Кореи предполагали, что Ким Чен Ын стал реже посещать публичные мероприятия из-за риска заразиться коронавирусом.

Источник: The Guardian, NK News