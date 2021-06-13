Мощный взрыв в Китае: много погибших и раненых, улица в руинах

В Китае прогремел мощный взрыв. В городе Шиянь взорвался жилой комплекс, из-за чего пострадали и погибли люди на рынке, который расположен рядом.
В результате взрыва газа на рынке в центре Китая по меньшей мере 12 человек погибли и еще 37 людей получили серьезные ранения. Также менее серьезные травмы получили не менее 130 человек.
По предварительным данным, несчастный случай в городе Шиянь произошел из-за утечки химического вещества. Утром многие местные жители покупали овощи на рынке.
На видеозаписях, попавших в сеть, можно заметить, что здание полностью разрушено. Почти все окна и двери выбиты, а улицы засыпаны щебнем.
На первом этаже были продуктовые лавки, на втором — жилые квартиры, а под зданием рынка проходил газопровод.
Китайское правительство призывает жителей города по возможности сдать кровь в местном центре, чтобы помочь раненым людям.
At least 11 killed in huge gas explosion in central Chinese city
At least 11 people were killed in a huge gas explosion in central China on Sunday, state media reported. pic.twitter.com/zWASiBjkIN
— Afghanistan International افغانستان اینترنشنال (@AfgIntl) June 13, 2021
انفجار غاز في الصين يودي بحياة العشرات وإصابة المئاتhttps://t.co/wQcsqPj6j3
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— صحيفة الوطن اليوم (@alwatantoday5) June 13, 2021
Сейчас на месте происшествия проводят спасательные работы. Местный спортивный стадион временно используют для оказания помощи пострадавшим.
Взрыв в Киеве
Недавно произошел взрыв в Киеве на первом этаже жилого дома. Из-за этого пострадал 43-летний мужчина, его госпитализировали в больницу.
По предварительным данным, у владельца дома в руках взорвалось взрывное устройство. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Источник: South China Morning Post