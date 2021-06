Мощный взрыв в Китае: много погибших и раненых, улица в руинах

В Китае прогремел мощный взрыв. В городе Шиянь взорвался жилой комплекс, из-за чего пострадали и погибли люди на рынке, который расположен рядом.

В результате взрыва газа на рынке в центре Китая по меньшей мере 12 человек погибли и еще 37 людей получили серьезные ранения. Также менее серьезные травмы получили не менее 130 человек.

По предварительным данным, несчастный случай в городе Шиянь произошел из-за утечки химического вещества. Утром многие местные жители покупали овощи на рынке.

На видеозаписях, попавших в сеть, можно заметить, что здание полностью разрушено. Почти все окна и двери выбиты, а улицы засыпаны щебнем.

На первом этаже были продуктовые лавки, на втором — жилые квартиры, а под зданием рынка проходил газопровод.

Китайское правительство призывает жителей города по возможности сдать кровь в местном центре, чтобы помочь раненым людям.

