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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Устройство взорвалось в руке: в Киеве произошел взрыв в жилом доме

Граната

В Киеве в ночь на 31 мая произошел взрыв на первом этаже жилого дома. В результате инцидента пострадал 43-летний мужчина. Известно, что у владельца дома в руках взорвался взрывное устройство.

Мужчину забрали в больницу. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства взрыва.

Взрыв произошел на улице Зоологической Шевченковского района Киева. Вскоре полиция даст правовую квалификацию событию.

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Взрыв в Одессе

В конце апреля в Одессе произошел мощный взрыв в частном жилом доме. Жителей засыпало завалами — их бросились спасать соседи. 83-летняя хозяйка дома получила ожоги глаз и головы.

В результате взрыва в соседних квартирах разбило окна. Предварительная причина инцидента — взрыв газа.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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