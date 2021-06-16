Литва требует от России компенсации за советскую оккупацию

Литовский Сейм принял резолюцию, в которой требует от России возмещения убытков от советской оккупации. За документ проголосовали 103 члена парламента.

Приняли резолюцию в связи с 80-й годовщиной начала сталинских депортаций в Литве. В документе отмечают, что необходимо требовать возмещения убытков от оккупации именно с Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза.

Также его авторы предлагают продолжить исторические расследования преступлений тоталитарных режимов против человечности и военных преступлений. По их мнению, это поможет обеспечить иммунитет общества и государства к дезинформации, которую распространяют враждебные страны.

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Кроме того, резолюция призывает освободить публичное пространство в Литве от символов, воплощающих тоталитарные режимы.

Репарации от РФ

В начале июня Кабинет министров утвердил стратегию, которая предусматривает, что кроме деоккупации и прекращения агрессии, Украина будет требовать от России репарации за причиненный ущерб на оккупированных территориях.

Кроме того, Киев будет использовать все имеющиеся международные механизмы, чтобы усилить давление санкций на РФ и заставить ее прекратить нарушение прав и свобод человека на этих территориях.

Источник: LRT Новости