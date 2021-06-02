Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь на нужды армии

Украина может получить от Литовской Республики дополнительную помощь на нужды украинской армии.

Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время встречи с секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Стороны отметили, что в последние годы практическое сотрудничество между странами значительно углубилось, в частности, в вопросах обмена опытом с украинскими военными и их участия в совместных с НАТО учениях.

Также Арвидас Анушаускас отметил, что вклад Украины в обеспечение безопасности региона является ценным.

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В то же время Алексей Данилов поблагодарил коллегу за помощь в реабилитации и лечении украинских бойцов, раненых на Востоке Украины. Также секретарь СНБО подчеркнул важность усиления практического сотрудничества между Украиной и Литвой в сфере кибербезопасности.

Поддержка Литвы

Во время своего визита в Киев в марте этого года президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что выступает за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также он отметил, что Литва всегда поддерживала Украину на пути в Европейский Союз и НАТО. А санкции против РФ должны действовать до тех пор, пока она не оставит незаконно занятые территории Украины.