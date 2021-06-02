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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь на нужды армии

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Украина может получить от Литовской Республики дополнительную помощь на нужды украинской армии.

Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время встречи с секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Стороны отметили, что в последние годы практическое сотрудничество между странами значительно углубилось, в частности, в вопросах обмена опытом с украинскими военными и их участия в совместных с НАТО учениях.

Также Арвидас Анушаускас отметил, что вклад Украины в обеспечение безопасности региона является ценным.

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В то же время Алексей Данилов поблагодарил коллегу за помощь в реабилитации и лечении украинских бойцов, раненых на Востоке Украины. Также секретарь СНБО подчеркнул важность усиления практического сотрудничества между Украиной и Литвой в сфере кибербезопасности.

Поддержка Литвы

Во время своего визита в Киев в марте этого года президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что выступает за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также он отметил, что Литва всегда поддерживала Украину на пути в Европейский Союз и НАТО. А санкции против РФ должны действовать до тех пор, пока она не оставит незаконно занятые территории Украины.

Источник: СНБО

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