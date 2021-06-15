В Венгрии депутаты приняли закон, согласно которому запрещается обсуждать с несовершеннолетними гомосексуальность или изменение пола. Однако правозащитники считают такое решение дискриминацией ЛГБТ-сообщества.

Так, запрещается:

обсуждение вопросов гомосексуальности и трансгендерности в школах;

“пропаганда” гомосексуальности или изменения пола детям младше 18 лет;

реклама крупных компаний, которые демонстрируют солидарность с ЛГБТ.

Некоторые международные организации раскритиковали документ. Они считают, что его принятие приведет к нарушению свободы слова и ограничения прав детей.

Также некоторые ЛГБТ-активисты в Венгрии сравнили инициативу с российским законом 2013 года, который запрещает “гей-пропаганду”.

За соответствующий документ проголосовали 157 парламентариев.

В частности, это правящая партия Фидес, которая и предложила инициативу, и имеет парламентское большинство. Также документ поддержали депутаты правой партии Йоббик.

В то же время другие оппозиционные партии бойкотировали голосование в знак протеста против дискриминации ЛГБТ.

Запрет однополых браков

В Молдове хотят запретить однополые браки и воспитание детей однополыми парами.

По информации политиков, в последние годы на мировом и региональном уровне появились некие силы, которые якобы угрожают традиционным ценностям не только молдавского общества, но и других стран мира.