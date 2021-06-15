Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Анастасія Рогожінська |

В Венгрии запретили обсуждать с детьми гомосексуальность или изменение пола

В Венгрии запретили обсуждать с детьми гомосексуальность или изменение пола

В Венгрии депутаты приняли закон, согласно которому запрещается обсуждать с несовершеннолетними гомосексуальность или изменение пола. Однако правозащитники считают такое решение дискриминацией ЛГБТ-сообщества.

Так, запрещается:

  • обсуждение вопросов гомосексуальности и трансгендерности в школах;
  • “пропаганда” гомосексуальности или изменения пола детям младше 18 лет;
  • реклама крупных компаний, которые демонстрируют солидарность с ЛГБТ.

Некоторые международные организации раскритиковали документ. Они считают, что его принятие приведет к нарушению свободы слова и ограничения прав детей.

Также некоторые ЛГБТ-активисты в Венгрии сравнили инициативу с российским законом 2013 года, который запрещает “гей-пропаганду”.

Читайте
Пандемия углубила дискриминацию ЛГБТ - омбудсмен

За соответствующий документ проголосовали 157 парламентариев.

В частности, это правящая партия Фидес, которая и предложила инициативу, и имеет парламентское большинство. Также документ поддержали депутаты правой партии Йоббик.

В то же время другие оппозиционные партии бойкотировали голосование в знак протеста против дискриминации ЛГБТ.

Запрет однополых браков

В Молдове хотят запретить однополые браки и воспитание детей однополыми парами.

По информации политиков, в последние годы на мировом и региональном уровне появились некие силы, которые якобы угрожают традиционным ценностям не только молдавского общества, но и других стран мира.

Источник: AP

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка