В Венгрии депутаты приняли закон, согласно которому запрещается обсуждать с несовершеннолетними гомосексуальность или изменение пола. Однако правозащитники считают такое решение дискриминацией ЛГБТ-сообщества.
Так, запрещается:
- обсуждение вопросов гомосексуальности и трансгендерности в школах;
- “пропаганда” гомосексуальности или изменения пола детям младше 18 лет;
- реклама крупных компаний, которые демонстрируют солидарность с ЛГБТ.
Некоторые международные организации раскритиковали документ. Они считают, что его принятие приведет к нарушению свободы слова и ограничения прав детей.
Также некоторые ЛГБТ-активисты в Венгрии сравнили инициативу с российским законом 2013 года, который запрещает “гей-пропаганду”.
За соответствующий документ проголосовали 157 парламентариев.
В частности, это правящая партия Фидес, которая и предложила инициативу, и имеет парламентское большинство. Также документ поддержали депутаты правой партии Йоббик.
В то же время другие оппозиционные партии бойкотировали голосование в знак протеста против дискриминации ЛГБТ.
Запрет однополых браков
В Молдове хотят запретить однополые браки и воспитание детей однополыми парами.
По информации политиков, в последние годы на мировом и региональном уровне появились некие силы, которые якобы угрожают традиционным ценностям не только молдавского общества, но и других стран мира.