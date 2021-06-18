Гутерриша избрали генсеком ООН на второй срок

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций продлила полномочия генсека Антониу Гутерриш на второй срок.

На пост претендовали еще 10 человек, но ни один из них не был официально выдвинут от одной из 193 стран-членов ООН.

Гутерриш был избран на пост генерального секретаря в октябре 2016 года, а вступил в должность 1 января 2017 года.

В период с 1995 по 2002 годы он был премьер-министром Португалии, а с 2005 по 2015 годы руководил агентством ООН по делам беженцев.

Накануне назначение Гутерриша генсеком Организации поддержал и Совет Безопасности.

Гутерриш об израильско-палестинском конфликте

В мае генсек ООН предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестинской автономией спровоцирует гуманитарную катастрофу на Ближнем Востоке.

По словам Антониу Гутерриша, продолжение военных действий могло поспособствовать развитию экстремистских настроений.

А это, в свою очередь, спровоцировало бы новую волну терактов в Европе.

Источник: ООН

Фото: ООН