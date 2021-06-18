Правительство Испании приняло решение отменить обязательное требование относительно ношения масок на улице. Это ограничение отменят в стране с 26 июня.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. По его словам, решение приняли после того, как десять общин обратились к правительству с просьбой отменить это требование.

Испанская конфедерация отелей и туристических объектов (Cehat) и Организация потребителей и пользователей (OCU) публично потребовали отмены ношения масок на открытом воздухе.

С такой просьбой также обратились автономии и различные сектора экономики в Испании, поскольку, по их мнению, такой шаг будет стимулировать туризм и способствовать развитию экономики.

Политик отметил, что испанцы снова смогут наслаждаться прогулкой на открытом воздухе без масок. Однако это решение еще не утвердили официально. Планируется, что правительство отменит ограничение на внеочередном заседании Совета министров, которое состоится 24 июня.

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По мнению директора Cehat, требование носить маску на открытом воздухе способствует тому, что испанцы предпочитают ходить в гости друг к другу. Прогнозируется, что отмена этого ограничения положительно повлияет на ситуацию с распространением коронавируса в Испании.

Недавно Испания открыла границы для туристов, которые вакцинировались от коронавируса. Въезд с 7 июня разрешили не только гражданам стран-членов Евросоюза.

Источник: El Mundo