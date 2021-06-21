Несмотря на поражение в Карабахе: партия Пашиняна выиграла досрочные выборы в Армении

В воскресенье, 20 июня, в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, на которых победила партия Гражданский договор, которую возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Никола Пашинян.

По итогу подсчетов голосов на всех избирательных участках, политическая сила получила 53,94% голосов.

На втором месте оказался блок Армения экс-президента страны Роберта Кочаряна – его поддержали 21,04% избирателей.

Еще один блок – Честь имею, сформированный вокруг партий еще одного экс-президента Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна набрала 5,23%.

Согласно местному избирательному законодательству, проходной барьер для партий составляет 5%, а для блоков – 7%. В случае, если в парламент проходит только две партии, мандаты получает третья политическая сила, которая заняла третье место.

Национальное собрание Армении избирается сроком на пять лет. Количество депутатов от созыва к созыву может меняться, однако минимальное число народных избранников – 101. Мандаты между политсилами распределяет Центризбирком.

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Если одна из партий набирает абсолютное большинство голосов, оппозиция должна получить по меньшей мере треть мандатов победителей. Большинство получает право сформировать правительство и выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра.

Кандидатуру парламентского большинства немедленно утверждает президент страны, после чего в 15-дневный срок должно быть сформировано правительство.

Политический кризис в Армении

После поражения Армении во Второй карабахской войне Генеральный штаб страны потребовал от Пашиняна уйти в отставку.

Подписание мирных соглашений между Арменией, Азербайджаном и Россией спровоцировало в стране волну протестов оппозиции.

После этого премьер-министр объявил внеочередные парламентские выборы, объяснив свое решение тем, что оценку его правлению может дать лишь народ.