Несмотря на поражение в Карабахе: партия Пашиняна выиграла досрочные выборы в Армении

В воскресенье, 20 июня, в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, на которых победила партия Гражданский договор, которую возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Никола Пашинян.
По итогу подсчетов голосов на всех избирательных участках, политическая сила получила 53,94% голосов.
На втором месте оказался блок Армения экс-президента страны Роберта Кочаряна – его поддержали 21,04% избирателей.
Еще один блок – Честь имею, сформированный вокруг партий еще одного экс-президента Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна набрала 5,23%.
Согласно местному избирательному законодательству, проходной барьер для партий составляет 5%, а для блоков – 7%. В случае, если в парламент проходит только две партии, мандаты получает третья политическая сила, которая заняла третье место.
Национальное собрание Армении избирается сроком на пять лет. Количество депутатов от созыва к созыву может меняться, однако минимальное число народных избранников – 101. Мандаты между политсилами распределяет Центризбирком.
Если одна из партий набирает абсолютное большинство голосов, оппозиция должна получить по меньшей мере треть мандатов победителей. Большинство получает право сформировать правительство и выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра.
Кандидатуру парламентского большинства немедленно утверждает президент страны, после чего в 15-дневный срок должно быть сформировано правительство.
Политический кризис в Армении
После поражения Армении во Второй карабахской войне Генеральный штаб страны потребовал от Пашиняна уйти в отставку.
Подписание мирных соглашений между Арменией, Азербайджаном и Россией спровоцировало в стране волну протестов оппозиции.
После этого премьер-министр объявил внеочередные парламентские выборы, объяснив свое решение тем, что оценку его правлению может дать лишь народ.