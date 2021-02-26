С чего начался кризис в Армении и кто помогает оппозиции

Генеральный штаб Армении потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна подать в отставку.

Но сам премьер не признает требований Генштаба и считает это военным переворотом, хотя пока он все еще остается на своей должности.

По его мнению, если кто-то и должен определять вопрос его отставки, то это должен быть народ Армении, что можно сделать во время внеочередных парламентских выборов.

Факты ICTV рассказывают, что предшествовало событиям, которые сейчас происходят в Армении, и кому они выгодны.

Завершение и начало

Пожалуй, первым событием, предшествующим началу “военного переворота” в Армении стало завершение так называемой Второй карабахской войны, которая длилась 44 дня.

После подписания трехстороннего заявления между Арменией, Азербайджаном и Россией боевые действия на территории Нагорного Карабаха прекратились. В результате конфликта Азербайджану удалось отвоевать семь районов, которые Армения держала под своим контролем еще с 1990-х годов.

В то же время в Армении начались протесты из-за решения Пашиняна о подписании документа.

В основном на акции протеста выходили представители оппозиции и их сторонники. Однако и это позволяло собирать по несколько тысяч человек.

А недавно произошло то, что могло подстегнуть противников действующего премьер-министра Армении. По предложению Пашиняна уволили первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна.

Поводом для этого мог стать комментарий на критику премьер-министром российских оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер, которые не помогли в противостоянии с Азербайджаном. На это Хачатрян ответил лишь то, что долго смеялся с заявления Пашиняна.

В комментарии Фактам ICTV политический эксперт Александр Мусиенко высказал мнение о том, что такая позиция премьера по российскому вооружению сильно подрывает позиции страны.

— Мне кажется, что Пашиняном не слишком довольны в Кремле. В силу того, что он, например, не спешит подписывать соглашения о еще большей интеграции Армении в единое экономическое пространство с РФ. Он демонстрирует определенный характер, чтобы сохранять суверенитет Армении… Он критически отозвался о российских ракетах Искандер, которые “не взрываются”. Как по мне, это является прямым ударом в болевую точку РФ, которая постоянно хвастается “непобедимым” военно-промышленным комплексом, – говорит политический эксперт.

Возможно, именно увольнение заместителя начальника Генштаба стало последней каплей для ведомства и его главы Оника Гаспаряна. Военные выступили с требованием об отставке главы правительства.

Стоит отметить, что за несколько дней до этого оппозиция обещала протесты в режиме нон-стоп, пока премьер не подаст в отставку.

Последние события

Обострение ситуации произошло после того, как Генштаб высказался против Пашиняна. По мнению военных, глава правительства не способен принимать решения в критической для страны ситуации.

— Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации… В связи со сложившейся ситуацией Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства, одновременно предупреждая – воздержаться от применения силы против народа, – говорится в заявлении Генштаба Армении.

Реакция не заставила себя ждать, и премьер-министр Армении назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота, а затем подал президенту страны Армену Саркисяну предложение об увольнении Гаспаряна и ряда военнослужащих. Пока глава государства не подписал соответствующее прошение.

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Также Пашинян призвал своих сторонников выходить на улицы, где и провел с ними встречу, во время которой назвал ситуацию вполне управляемой и призвал военных подчиняться.

Вместе с тем активизировались представители армянской оппозиции, которые заявили, что готовы ночевать на площади Свободы до отставки премьер-министра.

Вечером 25 февраля оппозиция установила палатки у здания парламента. Очевидно, противники Пашиняна действительно собираются митинговать до тех пор, пока он не подаст в отставку.

— Россия, очевидно, в определенной степени поддерживает внутренние оппозиционные движения. Она пытается расшатывать премьера, чтобы тот больше шел на компромисс. Движения, которые сейчас вспыхивают, в частности среди военных, людей, которые упрекают Пашиняна за подписание мирного соглашения, – все это сильно отдает российским следом, – говорит политический эксперт.

Сам премьер говорит о том, что не отказывается от идеи проведения досрочных парламентских выборов, которые могут привести к смене власти в стране.

Они до сих пор запланированы на 2021 год, но их точную дату еще не определили. Однако только досрочные выборы являются реальным рычагом для отставки Пашиняна, поскольку благодаря большинству в парламенте его фактически не могут уволить по собственному желанию.

Цели России

Конечно, первыми контактами государственных деятелей Армении после начала кризиса стали первые лица России. В частности, Пашинян обсудил сложившуюся ситуацию по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

Однако глава армянского правительства может возлагать слишком много надежд на российских коллег, которые делают все, чтобы отвлечь внимание от своих ошибок.

— России нужна фигура, которая сместит акценты от того, что уровень поддержки России в этой (Второй Карабахской, – Ред.) войне был недостаточен… Для того, чтобы изменить повестку дня, когда упрекают РФ, что она плохой союзник, нужно “сыграть” в акции протеста и сменить вектор с той стороны, что Россия ненадежный партнер на то, что Пашинян плохой премьер, – высказывает мнение Мусиенко.

России выгодно, чтобы у власти оставались пророссийские политики. Не стоит забывать, что оппозиция, которая требует отставки Пашиняна, еще больше пророссийски настроена, чем действующий премьер.

Поэтому если Пашинян не “договорится” с руководством РФ, то вполне вероятно, что РФ в дальнейшем будет выражать поддержку армянской оппозиции.

По мнению Мусиенко, Украине важно наблюдать за развитием событий, ведь любой политик на постсоветском пространстве, который пытается сопротивляться российскому влиянию, важен для нас.

То есть, если действующий премьер будет продолжать такую ​​политику, для Украины важно, чтобы он оставался на своем посту.

Трудно сказать, стоит ли ожидать скорого завершения кризиса в Армении. Но Пашинян все еще имеет довольно неплохую поддержку общества, поэтому не исключено, что даже досрочные парламентские выборы не приведут к значительному изменению позиций во власти.

Отношения Армении и России уже дали трещину, и если Пашинян останется на своем месте, то вполне вероятно, что он будет понемногу уменьшать градус пророссийской политики.

А это, в свою очередь, пойдет на пользу не только Армении, но и станет еще одним важным сигналом для многих стран постсоветского пространства.