Украинские туристы смогут попасть еще в одну европейскую страну. Въезд для них открыла Эстония.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Но с туристической целью в страну будут пускать только тех, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса (то есть получил две дозы).

Вакцины, которые официально используются в Украине, сейчас принимаются Эстонией. Это Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield и CoronaVac.

Ловіть ще гарну новину???? Для подорожей українців відкрилася Естонія???????? — в’їзд дозволений за умови повної вакцинації. Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Детальна інформація та перелік визнаних вакцин — на карті????https://t.co/8RkEzCg6Yk#ВакцинуйсяТаМандруй — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 2, 2021

2 июля еще две страны ЕС открыли границы для привитых украинцев — это Австрия и Нидерланды. Въехать в эти страны можно только при условии, что граждане, которые будут пересекать границу, прошли полный курс вакцинации более чем за две недели до въезда на территорию этих стран.

Подробную информацию о выезде украинцев за границу и перечень признанных вакцин можно узнать по ссылке. Здесь же можно проверить, в какие страны граждане Украины пока не могут попасть (они обозначены оранжевым цветом).