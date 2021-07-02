Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Вікторія Гірко |

Для вакцинированных украинских туристов открылась еще одна страна ЕС

естонія

Украинские туристы смогут попасть еще в одну европейскую страну. Въезд для них открыла Эстония.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Но с туристической целью в страну будут пускать только тех, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса (то есть получил две дозы).

Вакцины, которые официально используются в Украине, сейчас принимаются Эстонией. Это Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield и CoronaVac.

2 июля еще две страны ЕС открыли границы для привитых украинцев — это Австрия и Нидерланды. Въехать в эти страны можно только при условии, что граждане, которые будут пересекать границу, прошли полный курс вакцинации более чем за две недели до въезда на территорию этих стран.

Читайте
Границы с ЕС могут открыться для украинцев уже через две недели - МИД

Подробную информацию о выезде украинцев за границу и перечень признанных вакцин можно узнать по ссылке. Здесь же можно проверить, в какие страны граждане Украины пока не могут попасть (они обозначены оранжевым цветом).

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка