Байден назвал причину обвала жилого дома во Флориде

Президент США Джо Байден назвал глобальное потепление одной из возможных причин обрушения дома в городе Серфсайд.

При этом Байден отметил, что не имеет никаких твердых доказательств по поводу версий случившегося, но предполагает, что обвал произошел из-за повышения уровня моря.

По его словам, многие жители дома говорили о последствиях глобального потепления, хотя сам президент не поднимал эту тему.

Байден вместе с женой приехал в город 1 июля.

На месте катастрофы спасательные работы приостановили из-за угрозы обрушения части здания, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левайн Кава.

Обрушение дома во Флориде: Байден назвал причину трагедии / 4 фотографии

Накануне вместе с семью другими командами оперативной группы из Флориды и израильской оперативной группой местные спасатели расчистили 1 360 т бетона на месте катастрофы.

Обвал дома в городе Серфсайд

24 июня неподалеку Майами произошел обвал 12-этажного здания.

Известно о 18 погибших, среди которых двое детей.

В связи с трагическим событием президент страны Джо Байден объявил в штате Флорида режим чрезвычайной ситуации.

Больше об обвале дома в Серфсайд в нашем материале.

Источник: Foxnews