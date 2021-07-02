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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Обрушение дома во Флориде: Байден назвал причину трагедии

Джо Байден - 46 президент США

Президент США Джо Байден назвал глобальное потепление одной из возможных причин обрушения дома в городе Серфсайд.

При этом Байден отметил, что не имеет никаких твердых доказательств по поводу версий случившегося, но предполагает, что обвал произошел из-за повышения уровня моря.

По его словам, многие жители дома говорили о последствиях глобального потепления, хотя сам президент не поднимал эту тему.

Байден вместе с женой приехал в город 1 июля.

На месте катастрофы спасательные работы приостановили из-за угрозы обрушения части здания, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левайн Кава.

Байден назвал причину обвала жилого дома во Флориде
Байден назвал причину обвала жилого дома во Флориде
Байден назвал причину обвала жилого дома во Флориде
Байден назвал причину обвала жилого дома во Флориде
Байден назвал причину обвала жилого дома во Флориде
Байден назвал причину обвала жилого дома во Флориде
Байден назвал причину обвала жилого дома во Флориде
Байден назвал причину обвала жилого дома во Флориде
Обрушение дома во Флориде: Байден назвал причину трагедии / 4 фотографии

Накануне вместе с семью другими командами оперативной группы из Флориды и израильской оперативной группой местные спасатели расчистили 1 360 т бетона на месте катастрофы.

Обвал дома в городе Серфсайд

24 июня неподалеку Майами произошел обвал 12-этажного здания.

Известно о 18 погибших, среди которых двое детей.

В связи с трагическим событием президент страны Джо Байден объявил в штате Флорида режим чрезвычайной ситуации.

Больше об обвале дома в Серфсайд в нашем материале.

Источник: Foxnews

Фото: Getty Images

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