Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отправится с Международной космической станции не 6 июля, как было запланировано ранее, а 7 июля.

Причиной переноса даты является прогнозируемо экстремальная погода у побережья Флориды.

– Корабль доставит на Землю результаты исследований МКС – от экспериментов с сублимационными материалами до анализов, которые могут улучшить лечение кариеса и воспаления десен, – говорится в сообщении NASA.

Вылет должны были транслировать в прямом эфире на ресурсах космического агентства.

Однако в выходные стало известно, что в Атлантическом океане сформировался ураган Эльза. По прогнозам он должен добраться до Флориды 6 июля.

On July 7, @SpaceX‘s cargo Dragon departs from the @Space_Station. It’ll deliver a suite of @ISS_Research back to Earth, from experiments with freeze-drying materials to studies that could improve treatments for cavities and gingivitis: https://t.co/OXlneHaeJE pic.twitter.com/U2nEI8v0S9 — NASA (@NASA) July 5, 2021

The @SpaceX #CargoDragon undocking is now planned for no earlier than July 7 due to forecasted extreme weather off the coast of Florida. https://t.co/Q5IsEJTAzM — International Space Station (@Space_Station) July 5, 2021

Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией 5 июня.

Космическое устройство доставило на МКС оборудование и материалы для научных исследований, которые должен был провести экипаж станции.

Источник: NASA, International Space Station