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Факты / Мир / Мировые новости
Тетяна Забожко |

Корабль SpaceX не может вернуться на Землю из-за погоды возле Флориды

Вантажний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX над Землею

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отправится с Международной космической станции не 6 июля, как было запланировано ранее, а 7 июля.

Причиной переноса даты является прогнозируемо экстремальная погода у побережья Флориды.

– Корабль доставит на Землю результаты исследований МКС – от экспериментов с сублимационными материалами до анализов, которые могут улучшить лечение кариеса и воспаления десен, – говорится в сообщении NASA.

Вылет должны были транслировать в прямом эфире на ресурсах космического агентства.

Однако в выходные стало известно, что в Атлантическом океане сформировался ураган Эльза. По прогнозам он должен добраться до Флориды 6 июля.

Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией 5 июня.

Космическое устройство доставило на МКС оборудование и материалы для научных исследований, которые должен был провести экипаж станции.

Источник: NASA, International Space Station

Фото: Depositphotos

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