Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отправится с Международной космической станции не 6 июля, как было запланировано ранее, а 7 июля.

Причиной переноса даты является прогнозируемо экстремальная погода у побережья Флориды.

Вылет должны были транслировать в прямом эфире на ресурсах космического агентства.

Однако в выходные стало известно, что в Атлантическом океане сформировался ураган Эльза. По прогнозам он должен добраться до Флориды 6 июля.

On July 7, @SpaceX‘s cargo Dragon departs from the @Space_Station. It’ll deliver a suite of @ISS_Research back to Earth, from experiments with freeze-drying materials to studies that could improve treatments for cavities and gingivitis: https://t.co/OXlneHaeJE pic.twitter.com/U2nEI8v0S9

— NASA (@NASA) July 5, 2021