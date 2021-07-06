К четвертому пакету санкций Европейского Союза против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко присоединились семь стран.

Об этом идет речь в заявлении высокого представителя от имени Европейского Союза о приведении некоторых стран в соответствие с решением Совета ЕС об ограничительных мерах с учетом ситуации в Беларуси.

21 июня 2021 года Совет Европейского Союза утвердил четвертый пакет санкций против Беларуси. Таким образом ограничительные меры ввели против 78 физических и семи юридических лиц в Беларуси.

Речь идет о санкциях против Беларуси, которые ЕС ввел из-за перехвата самолета Ryanair в Минске, а также задержания Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

К этому решению присоединились семь государств. Среди них Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

В заявлении отметили, что эти страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Европейского Союза. В то же время Европейский Союз принял во внимание это обязательство и поддержал решение государств.