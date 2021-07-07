В Индии более 2 тыс. человек получили физраствор вместо вакцины от коронавируса

В Индии нескольким тысячам людей ввели физраствор, вместо вакцины от коронавируса.

По данным властей, инцидент произошел в результате масштабной аферы по продаже поддельных вакцин.

К сделки были привлечены даже медицинские работники, в общем мошенники заработали примерно $28 тыс.

Ненастоящую вакцину вкололи 2,5 тыс. граждан, в Мумбаи было проведено не менее 12 фальшивых компаний по вакцинации.

— Они использовали больницу, которая производила поддельные сертификаты, флаконы, шприцы, — рассказал чиновник полицейского управления Мумбаи Виша Тхакура.

Сейчас арестовали уже 14 человек, их подозревают не только в мошенничестве, но и в покушении на убийство и преступном сговоре.

В полиции сообщили, что проверяют других лиц на причастность к этому и проводят расследование.

Сейчас в Индии активно распространяется агрессивный штамм Дельта, который осложняет ситуацию и повышает важность вакцинации.

6 июля три случая мутации Дельта были зафиксированы в Турции, подробнее об этом на Фактах ICTV.