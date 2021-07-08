Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали

Полиция Гаити задержала подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза.

— Возможных убийц презента Моиза задержала национальная полиция сегодня вечером, — написал в Twitter министр связи Гаити Франц Экзантус.

Он добавил, что больше информации об этой ситуации появится позже.

По информации властей Доминиканской Республики, которая является единственной страной, имеющей сухопутную границу с Гаити, убийство президента совершили южноамериканцы — колумбийцы и венесуэльцы, которые, вероятно, связаны с очень влиятельными лицами на Гаити, которые причастны к торговле наркотиками и похищением людей.

Еще по одной из версий, сообщником нападающих мог быть работник полиции, который умышленно ослабил охрану резиденции президента Моиза.

Президент Гаити Жовенель Моиз возглавлял страну с 2017 года. Его смертельно ранили в ночь на 7 июля на территории его дома. Также ранения получила первая леди страны.

Исполняющим обязанности президента Гаити стал премьер-министр страны Клод Жозеф. В стране ввели временный военное положение.