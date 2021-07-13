Переживать не надо: Лукашенко прокомментировал новые санкции Запада

Беларусь и Россия не должны переживать по поводу санкций, которые против них вводятся со стороны Запада.

Такое мнение выразил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

— Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы на людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим — будем развиваться, — сказал он.

По его словам, Евросоюзу и США не удастся монополизировать международную повестку дня, поскольку мир изменился.

Напомним, накануне глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис выразил намерение выступить в Брюсселе перед коллегами с инициативой ужесточить санкции против белорусского режима.

По его словам, ЕС должен помешать авторитарным режимам использовать людей для политического шантажа.

В свою очередь член Европарламента Раса Юкнявичене заявил, что Лукашенко при посредничестве Кремля, не только против Литвы, но и против ЕС.