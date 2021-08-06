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Юлія Захарченко |

Украина поможет тушить пожары в Греции: Зеленский дал поручение Кабмину

володимир зеленський

Украина поможет тушить пожары в Греции, которые вспыхнули на территории страны. Президент дал соответствующее поручение Кабинету министров.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в социальной сети Twitter. Глава государства поручил Кабмину принять решение относительно отправки украинских пожарных с оборудованием, необходимым для ликвидации огня.

— В пятницу Кабмин должен принять решение об отправке 100 наших опытных пожарных с необходимым оборудованием (для помощи Греции, — Ред.), — сообщил украинский президент.

Спасатели продолжают тушить лесные пожары в Греции. Одно из возгораний может поставить под угрозу археологические раскопки первых древних Олимпийских игр.

В Олимпии часто можно увидеть большие толпы туристов, однако 4 августа всех людей, включая жителей шести населенных пунктов, расположенных рядом, эвакуировали спасатели.

По данным греческих изданий, за последние сутки двое местных жителей и двое пожарных получили ожоги тела, пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения.

По состоянию на 5 августа, для ликвидации огня привлекли 170 спасателей, 50 автомобилей, шесть вертолетов (среди них военные). Погода в Греции оставляет желать лучшего — в некоторых регионах температура достигает +47 градусов тепла.

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Фото: Офис президента

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