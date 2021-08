Украина поможет тушить пожары в Греции, которые вспыхнули на территории страны. Президент дал соответствующее поручение Кабинету министров.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в социальной сети Twitter. Глава государства поручил Кабмину принять решение относительно отправки украинских пожарных с оборудованием, необходимым для ликвидации огня.

Спасатели продолжают тушить лесные пожары в Греции. Одно из возгораний может поставить под угрозу археологические раскопки первых древних Олимпийских игр.

В Олимпии часто можно увидеть большие толпы туристов, однако 4 августа всех людей, включая жителей шести населенных пунктов, расположенных рядом, эвакуировали спасатели.

This is one of the fires in Greece, on the island of Evia. It’s not a disaster movie, it’s the very real climate disaster.pic.twitter.com/ydRp9ljEME

— Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) August 4, 2021