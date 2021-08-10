В Германии подсчитали убытки от разрушительных наводнений.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры Германии Армин Ланшет заявил, что для восстановления после стихии в пострадавших регионах понадобится от €20 до €30 млрд.

По словам политика, в Северной Рейн-Вестфалии убытки от аномального наводнения составляют €13 млрд, а в соседнем Рейнланд-Пфальце минимум столько же.

В Северной Рейн-Вестфалии непогода разрушила 150 школ, а восемь повредила настолько, что их работу восстановить невозможно.

Также было повреждено 200 детских садов, 200 врачебных кабинетов и более 50 аптек.

Именно поэтому Ланшет считает, что будущий национальный фонд восстановления должен составлять не менее €20 млрд.

-Наводнение 14 и 15 июля было, пожалуй, самым большим стихийным бедствием, которое перенесла земля Северный Рейн-Вестфалии за время существования ФРГ. После всего, что я видел за последние несколько недель, я все еще глубоко поражен, — рассказал Ланшет на пресс-конференции в ландтаге.

Политик рассказал, что все земли ФРГ уже объявили о готовности внести необходимую сумму и поблагодарил их за солидарность.

Наводнение в Германии

В середине июля Германия страдала от аномально-сильных наводнений, которые начались в результате длительных дождей.

Непогода унесла жизни нескольких сотен людей и разрушила множество домов.

Подробнее о непогоде в разных уголках мира и количестве погибших, читайте в материале Фактов ICTV.