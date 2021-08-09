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Анастасія Рогожінська |

США объявили новые санкции против режима Лукашенко: кто попал в список

білий дім сша

9 августа, в годовщину фейковых президентских выборов в Беларуси, президент США Джо Байден расширил действующий пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В частности, ограничения касаются бизнесменов и белорусского Олимпийского комитета.

В понедельник Байден подписал соответствующий указ, об этом сообщают в Белом доме.

— Сегодня, в годовщину сфальсифицированных выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, Байден подписал указ о дальнейших последствиях для Лукашенко и его режима за продолжающиеся нападения на демократические стремления и права человека белорусского народа, репрессии и злоупотребления, нарушения международных норм и коррупцию, — говорится в сообщении.

Указ Байдена предусматривает введение ограничений в отношении лиц, работающих в определенных экономических секторах Беларуси, а именно: в оборонном, сфере безопасности, энергетическом, строительном, транспортном, секторе хлорида калия, табачных изделий и т.д.

Также американское Министерство финансов вводит крупнейший на сегодня пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц, в том числе против:

  • ОАО Беларуськалий — одного из крупнейших государственных предприятий Беларуси и одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. Власти США считают эту компанию источником незаконного богатства режима Лукашенко.
  • Национального олимпийского комитета Беларуси. Организацию обвиняют в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов. Более того, Международный олимпийский комитет публично объявил ей выговор за неспособность защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий.
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Кроме того, в санкционный список попали крупные бизнесмены, которые поддерживают режим Лукашенко, и 15 компаний, с которыми они связаны, включая Абсолютбанк (частный белорусский банк).

Также сегодня Великобритания ввела санкции против правительства Беларуси. Под запрет попали торговая, финансовая и авиационная отрасли.

Подробнее о санкциях против Беларуси читайте в материале.

Источники: White House, AFP

Фото: Dreamstime

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