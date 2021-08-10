Украинские спасатели продолжают помогать тушить пожары в Турции и Греции.

10 августа в 07.45 самолеты АН-32П Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вылетели из аэропорта Анталия в город Даламан (провинция Мугла).

Всего спасатели ГСЧС уже совершили в Турции 98 сбросов воды. Это – 784 т.

В Греции вблизи населенного пункта Гувес на территории Северной Эвии 100 украинских спасателей в течение всех прошлых суток тушили пожар, протяженностью около 8 тыс. м.

Лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля вблизи городка Манавгат, в 75 км от Анталии. Из-за сильного ветра огонь быстро перебросился из леса на близлежащие районы.

Спасатели эвакуировали людей из около 40 населенных пунктов. Жертвами пожаров в Турции стали по меньшей мере восемь человек, пострадавших – более 400.

Основной версией причины масштабных лесных пожаров назвали умышленный поджог. Полиция арестовала подозреваемого, но личность его пока не раскрыла.

Ответственность за поджоги уже взяли на себя курдские экстремисты из организации под символическим названием Дети огня.

Сбрасывают тонны воды: украинские спасатели ликвидируют пожары в Турции и Греции / 9 фотографий

30 июля в страну отправились два экипажа украинских пожарных самолетов.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции, по состоянию на 9 августа под контроль взяты все лесные пожары, кроме пожаров в Миласе и Кейчегизе на юге страны.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что от пламени в южной провинции Анталия пострадало более 59 районов и 3 231 здание.

Пожары в Греции вспыхнули в начале августа. Власти страны для борьбы с огнем привлекли полтысячи пожарных, десятки вертолетов и самолетов.

В критических районах спасатели организовывали эвакуацию местных жителей.

6 августа в Грецию на помощь в тушении пожаров вылетели 100 украинских спасателей.

Ориентировочно сотрудники ГСЧС из 10 областей Украины пробудут там 10-14 дней.

Сбрасывают тонны воды: украинские спасатели ликвидируют пожары в Турции и Греции / 4 фотографии

Главной причиной пожаров в Греции считают сильную жару: 2 августа в нескольких регионах была зафиксирована температура +46.

Источник: ГСЧС, Hurriyet Daily News

Фото: ГСЧС