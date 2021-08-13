Белорусские власти признали экстремистским медиа-ресурс Tut.bу

Суд Центрального района Минска по иску МВД Белоруссии признал экстремистским медиа-ресурс Tut.bу и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах, а также созданное после блокировки зеркало ресурса.

Єкспертная комиссия назвала портал площадкой для пропаганды экстремистской деятельности.

— Деятельность Tut.bу направлена на разжигание социальной розни и вражды, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды, — написала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Теперь за репост информации издания, его зеркала будет угрожать административная ответственность и наказание вплоть до ареста, предупредила Чемоданова.

18 мая Комитет госконтроля Беларуси возбудил уголовное дело о неуплате налогов против ресурса Tut.bу и задержал по меньшей мере 13 сотрудников портала.

23 мая после экстренной посадки в Минске за якобы минирование самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, задержали экс-главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.

Как сообщило Министерство информации, это было сделано из-за нарушения изданием закона о СМИ, в частности, за публикацию информации от имени незарегистрированного фонда BYSOL. В тот же день в офисах редакции в разных городах и в домах некоторых сотрудников устроили обыски, в том числе у вдовы основателя портала Юлии Чернявской.

Источник: МВД Беларуси