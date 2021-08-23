Польша планирует построить забор на границе с Беларусью, но готова предоставить беженцам помощь

Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра, чтобы обезопаситься от наплыва нелегальных мигрантов, которые прибывают в страны Европейского Союза через Минск.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в социальной сети Twitter.

— Мы также привлечем больше военнослужащих для помощи пограничникам. Вскоре я представлю подробности использования польских военных на границе, — написал Блащак.

На сегодняшний день приграничную территорию уже патрулируют 900 солдат, которые оказывают поддержку пограничной службе.

В свою очередь глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик подчеркнул, что Польша и страны Балтии имеют полное право защищать свои границы и им воспользуются.

Чиновник напомнил, что эти страны находятся на внешнем периметре Европейского Союза, а потому охрана их границ является обязанностью всех членов блока.

Кроме того, Дворчик отметил, что вопрос о строительстве забора является ответом на гибридную агрессию со стороны диктаторского режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

При этом он анонсировал программу по предоставлению гуманитарной помощи для мигрантов, которые оказались в Беларуси.

Варшава готова предоставить предметы первой необходимости, вещи, продукты и другую помощь, в которой нуждаются мигранты.

При этом согласен ли Минск ее принять – неизвестно.