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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

В качестве гуманитарной помощи: Украина поделится с Литвой колючей проволокой

Колючая проволока

Украина предоставит Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского.

Таким образом, Киев поможет Литве бороться с увеличением потока нелегальных мигрантов из Беларуси.

По словам главы МИД, ранее Вильнюс всегда поддерживал Украину.

Напомним, ранее в Литве задержанные на границе с Беларусью нелегальные мигранты устроили бунт.

Они просили их отпустить и отказались выполнять требования Службы безопасности.

Подробнее о ситуации с беженцами на границе с Литвой читайте в материале Фактов IСTV.

Фото: Depositphotos

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