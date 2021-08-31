Представители радикальной группировки Талибан атаковали аванпост в неподконтрольной им провинции Панджшер в Афганистане.

Источники телеканала Tolo News сообщили, что нападения талибов удалось отбить, но столкновения между сторонами продолжаются. Талибы сдвигают подкрепление к провинции и готовятся к штурму постов.

В Панджшере ранее исчезли интернет и мобильная связь. Вероятно, это произошло, чтобы афганский вице-президент Амрулла Салех, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны, не смог публиковать извещения в Twitter.

В провинции Панджшер организовали сопротивление, в которое вошли в основном местные мужчины. Его возглавил сын лидера антиталибанского Северного альянса Ахмада Шаха Масуда — Ахмад Масуд. С его отцом жестоко расправились талибы 20 лет назад.

Талибы начали широкомасштабное наступление на крупные города Афганистана с начала мая на фоне вывода из страны военных США и НАТО. Они захватили все крупные города, столицу Кабул и пограничные переходы и контролируют большую часть территории страны.

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Президент Афганистана Ашраф Гани тот же день покинул территорию страны.

На фоне захвата Кабула талибами люди начали брать штурмом международный аэропорт столицы. 23 августа талибы заявили, что страны Запада должны завершить эвакуацию своих граждан из Кабула до 31 августа.

Вечером 26 августа вблизи аэропорта Кабула произошел взрыв, ответственность за который взяла на себя группировка и ИГИЛ-К.

Источник: Tolo News