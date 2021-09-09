Из аэропорта Кабула вылетел первый чартерный рейс после того, как Афганистан покинули военные силы США.

9 сентября самолет компании Qatar Airways эвакуируют группу иностранных граждан из Кабула в Доху.

Вылет коммерческого рейса состоялся сразу после того, как талибы все же согласились на то, чтобы группа иностранцев, в частности американцев, покинула страну.

Один из американских чиновников рассказал журналистам, что на борту первого чартера из Кабула находятся граждане США, владельцы грин-карт и представители других стран, в частности немцы, венгры и канадцы.

Эвакуация из Афганистана

После захвата в Афганистане власти радикальной исламской группировкой Талибан страны начали массово эвакуировать сотрудников своих посольств.

9 сентября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас об эвакуации просят 159 граждан Украины.

Они обратились в МИД через украинское посольство в Иране и Таджикистане, а подробнее об эвакуации из Афганистана, читайте на Фактах ICTV.