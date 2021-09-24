Правительство Норвегии решило отменить почти все карантинные ограничения. Они перестанут действовать с субботы, 25 сентября.

Соответствующее решение приняли по рекомендации органов здравоохранения. Об этом сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.

— Теперь мы можем жить почти так же, как жили до начала пандемии, — отметила Солберг.

По ее словам, жить с вирусом придется, вероятно, еще много лет, люди и в дальнейшем будут заражаться и болеть.

Но, как отметила политик, эффект от вакцинации позволяет больше не прибегать к чрезвычайным мерам. По состоянию на 24 сентября в Норвегии вакцинировано уже более 90% взрослых хотя бы одной дозой вакцины.

Накануне Директорат по здравоохранению и Институт общественного здоровья рекомендовали властям отменить ограничения и вернуть страну к нормальному повседневному ритму жизни с повышенной готовностью.

Так, эти ведомства считают, что эпидемия в Норвегии уже под контролем, и нет риска, что вспышка может привести к перегрузке в больницах.

Норвегии рекомендовали отменить требование соблюдения дистанции в 1 м, ограничения на встречи и массовые мероприятия, ограничения в заведениях питания.

В то же время будет действовать требование изолирования, если человек подозревает у себя коронавирус или знает, что болен.

Ранее Норвегия трижды откладывала переход к финальному этапу отмены карантина.

Кроме того, в Португалии отменяют большинство карантинных ограничений с 1 октября. Ведь в стране вакцинировано более 8,5 млн человек, то есть 83,4% от всего населения.

В то же время Украина с 23 сентября усилила карантин, введя желтую зону. Это означает, что на всей территории страны будут действовать определенные ограничения, касающиеся работы учреждений культуры, транспорта.

Источник: NRK