Задержание Саакашвили

В четверг, 14 октября, в столице Грузии — Тбилиси — организовали акцию с требованием освободить экс-президента Саакашвили. Минимум 50 тыс. человек пришли на демонстрацию.

Местные СМИ пишут, что организовало многотысячную акцию Единое национальное движение (ЕНД). Тысячи людей приехали в Тбилиси из разных регионов. Они выкрикивали: Свободу Мише!

В начале акции гендиректор оппозиционного канала Мтавари и один из адвокатов Саакашвили зачитали послание экс-президента, в котором он призвал общественность к примирению и объединению.

Также Саакашвили призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от ЕНД, которые вышли во второй тур по итогам голосования местных выборов.

Tens of thousands of Georgians gathered on the main square in #Tbilisi demanding to free 3rd President of Georgia #MikheilSaakashvili #freesaakashvili pic.twitter.com/yiwBRy7rKW

После этого выступили сторонники оппозиции, которые раскритиковали правительство правящей партии Грузинская мечта и требовали освобождения Саакашвили.

Rose Revolution 2.0 — Thousands of people demonstrate for the release of @SaakashviliM, the liberation of #Georgia from ???????? influence and for a #European future.???????? Saakashvili is being held as a political prisoner. He is already on day 14 of his hunger strike. #freesaakashvili pic.twitter.com/ZKVXMVGcGr

— Nini Tsiklauri ???????? (@ninitsiklauri) October 14, 2021