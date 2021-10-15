Задержание Саакашвили

В четверг, 14 октября, в столице Грузии — Тбилиси — организовали акцию с требованием освободить экс-президента Саакашвили. Минимум 50 тыс. человек пришли на демонстрацию.

Местные СМИ пишут, что организовало многотысячную акцию Единое национальное движение (ЕНД). Тысячи людей приехали в Тбилиси из разных регионов. Они выкрикивали: Свободу Мише!

В начале акции гендиректор оппозиционного канала Мтавари и один из адвокатов Саакашвили зачитали послание экс-президента, в котором он призвал общественность к примирению и объединению.

Также Саакашвили призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от ЕНД, которые вышли во второй тур по итогам голосования местных выборов.

Tens of thousands of Georgians gathered on the main square in #Tbilisi demanding to free 3rd President of Georgia #MikheilSaakashvili #freesaakashvili pic.twitter.com/yiwBRy7rKW — Georgien (@GEOgeorgia_news) October 14, 2021

— Сейчас не время разделяться ни по каким признакам, ни по партиям, ни по другим причинам. Пришло время освободить и спасти Грузию и самое необходимое сегодня для этого — единство. Очень важно осознать, что наше общество, страна потребует большого примирения. Мы должны быть к нему готовы, — говорится в послании Саакашвили.

После этого выступили сторонники оппозиции, которые раскритиковали правительство правящей партии Грузинская мечта и требовали освобождения Саакашвили.

— Власть ждет, что мы ошибемся и начнем куда-то врываться. Мы этого не сделаем и мирно вернемся в свои дома, а 30 октября дадим достойный ответ этой власти, — заявил лидер ЕНД Ника Мелия.

Rose Revolution 2.0 — Thousands of people demonstrate for the release of @SaakashviliM, the liberation of #Georgia from ???????? influence and for a #European future.???????? Saakashvili is being held as a political prisoner. He is already on day 14 of his hunger strike. #freesaakashvili pic.twitter.com/ZKVXMVGcGr — Nini Tsiklauri ???????? (@ninitsiklauri) October 14, 2021

Другие оппозиционные силы не присоединились к акции, однако заявили, что их члены могут участвовать в протесте в индивидуальном порядке.

По данным грузинских СМИ, акция завершилась мирно.

Задержание Саакашвили

Утром 1 октября стало известно, что Саакашвили прибыл в Грузию восемь лет спустя. В соцсетях он выложил видео, в котором заявил, что находится в Батуми.

Однако уже вечером того же дня премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержали в Тбилиси и поместили в пенитенциарное заведение.

Тогда же Саакашвили объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а обвинения — сфабрикованными.

Кроме того, грузинское МВД возбудило очередное производство против бывшего президента за незаконное пересечение границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

Ранее третий президент Грузии сообщал о намерении прибыть на родину в день местных выборов. По его словам, в этот день решается судьба его страны, и он не может наблюдать в стороне.

2 октября в Грузии проходили выборы в органы местной власти. Эти выборы рассматривали как референдум о доверии к партии Грузинская мечта.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет возвращать Саакашвили, ведь он имеет украинское гражданство. То же самое заявляв и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Источник: Грузия online, Эхо Кавказа

Фото: GEOgeorgia_news