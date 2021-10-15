Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали из-за инфекции

В США госпитализировали 42 президента США.

Как сообщают представители политика, он заболел, но недуг не связан с Covid-19.

— Экс-президент выздоравливает и находится в хорошем настроении, — заявил помощник Клинтона.

По данным СМИ, Клинтона госпитализировали из-за заражения крови. Сейчас он проходит антибактериальную терапию.

Пресс-служба политика добавляет, что его супруга и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон также находится в Калифорнии.

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23 августа первая леди США 1993-2001 годов Хиллари Клинтон выступила с помощью видеосвязи на Киевском саммите первых леди и джентльменов.

Хиллари Клинтон подчеркнула, что позиция первых леди и джентльменов – уникальна, и порой сопровождается немалыми вызовами. Она также поблагодарила Елену Зеленскую, которая инициировала мероприятие.

Члены семей мировых лидеров совместно с украинскими и международными экспертами обсуждают вызовы, стоящие перед странами мира в связи с пандемией коронавируса.

Кроме проблем в области медицины, образования, культуры, участники саммита будут говорить и о достижениях и обмениваться опытом.