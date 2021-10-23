Земан пошел на поправку: что известно

Президент Чешской Республики Милош Земан пошел на поправку.

Об этом местным СМИ рассказала пресс-секретарь госпиталя военного университета в Праге Джитка Зиньке.

— С разрешения президента мы с осторожным оптимизмом заявляем, что благодаря комплексному лечению состояние его здоровья на протяжении четверга и пятницы немного улучшилось, — заявила она.

Кроме того, Земана в больнице посетил экс-президент Чехии Вацлав Клаус, по словам которого, визит продлился около 50 минут, на протяжении которых вопросы политики не поднимались.

Подробности о диагнозе 77-летнего чешского политика и о его нынешнем состоянии не сообщаются.

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Напомним, во вторник, 19 октября, председатель чешского Сената Милош Выстрчил сообщил, что Земан не может выполнять свои должностные обязанности из-за проблем со здоровьем.

По словам спикера, состояние президента Чехии нестабильное, а вероятность того, что он сможет вернуться к исполнению своих обязанностей в ближайшие недели – крайне мала.

Выстрчил предложил парламентариям обсудить применение статьи чешской конституции, согласно которой в случае необходимости обязанности президента могут исполнять другие чиновники.

Источник: Іrozhlas.cz