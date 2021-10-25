Северный поток-2 не заработает до весны 2022 года — Госдеп США

Российский газопровод Северный поток-2 не заработает до марта 2022 года. Все потому, что его сертификация Германией и Еврокомиссией может затянуться до весны следующего года.

Об этом сообщил старший советник Госдепа США Амос Хохштейн во время брифинга.

Говоря о необходимости дополнительной поставки газа в Европу, чтобы снизить цены на голубое топливо, он подчеркнул, что России следует это делать через существующие газопроводы, а не ждать запуска Северного потока-2.

В частности, по словам Хохштейна, речи идет о транзите газа в Европу через Украину.

18 октября стало известно, что первую нитку Северного потока-2 заполнили техническим газом. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора Nord Stream 2 AG. По ее данным, первую нитку газопровода наполнили 177 млн ​​куб. м топлива.

В то же время советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль на днях сообщила о риске, что Европа на фоне газового кризиса поддастся шантажу России и разрешит запуск газопровода Северный поток-2 без сертификации компании-оператора Nord Stream-2 AG.

Она добавила, что на сегодня Россия не скрывает шантаж в адрес Европы. Ведь в Москве сознательно не хотят использовать украинскую газотранспортную систему, чтобы увеличить поставки газа в Евросоюз.