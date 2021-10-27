Россия предложила Молдове скорректировать соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и отложить согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка в обмен на скидку на газ.

По данным издания Financial Times, именно такие предложения озвучили представители российского газового монополиста Газпром во время переговоров с официальными лицами Молдовы. Об этом изданию рассказали информированные источники.

Недавно Газпром, подконтрольный Кремлю, сократил поставки газа в Молдову на треть (по завершении действия газового контракта).

Делегация Молдовы попыталась договориться в Москве о заключении нового долгосрочного контракта с Газпромом, но безуспешно. Россияне предложили слишком высокую цену на газ и потребовали вернуть накопленный долг в размере 700 млн долларов.

В ходе переговоров представители Газпрома сообщили, что могут снизить цену на газ, если Молдова внесет поправки в свое соглашение о беспошлинной торговле с ЕС. Кроме того, в Газпроме хотят, чтобы Молдова отложила имплементацию правил Евросоюза на энергорынке, требующих либерализации газовых рынков и усиления конкуренции.

Либерализация негативно скажется на Газпроме и Молдовагазе – его дочерней компании в Молдове, которая владеет и управляет газовой сетью страны, а также покупает и продает газ.

Москва также предпочла бы, чтобы Молдова отказалась от соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и присоединилась к Евразийскому экономическому союзу.

Газпром пригрозил прекратить поставки газа в Молдову в случае невыплаты долга и непродления контракта на условиях Москвы.

Из-за газового кризиса в Молдове даже объявили чрезвычайное положение сроком месяц.

Два информированных источника рассказали изданию, что Кремль рассматривает газовые переговоры как часть более широкого политического урегулирования с Молдовой после того, как президентом этой страны стала Майя Санду, а ее проевропейская партия одержала убедительную победу на парламентских выборах в июле.

Аналитики в сфере энергорынка предполагают, что Россия сейчас использует позицию Газпрома как единственного поставщика газа в Молдову, чтобы оказывать давление на молдавское правительство, пытающееся покинуть орбиту Москвы и сблизиться с Европой.

– Россияне бьют по стране в самое слабое место, в самый неподходящий момент, — подчеркнуло в комментарии изданию официальное лицо, участвовавшее в газовых переговорах.

Как отмечают журналисты, Москва считает, что Молдова входит в сферу ее влияния, а также позиционирует себя как защитник русскоязычного населения в непризнанном Приднестровье, где находится российский военный контингент.

В то же время правительство Молдовы опасается массовых беспорядков этой зимой либо из-за нехватки газа, либо из-за неизбежно высоких цен на отопление и энергию.

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Во вторник, 26 октября, Молдова впервые за 30 лет своей независимости закупила газ не у России. Речь идет о закупке одного миллиона кубометров природного газа у польской компании PGNiG.

Представители Молдовы встретятся в среду в Санкт-Петербурге с главой Газпрома Алексеем Миллером.

А в четверг делегация Молдовы отправится в Брюссель для переговоров.

В Евросоюзе уже призвали страну не подписывать новое долгосрочное соглашение с РФ, а искать альтернативные решения, позволяющие пережить зиму.

Однако аналитики сомневаются, хватит ли дополнительных поставок газа из стран-членов ЕС, чтобы вытеснить российский экспорт в страну.

22 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил письмо от премьер-министра Молдовы Наталии Гаврилицы с просьбой помочь с объемами газа. Представители СНБО поручили правительству рассмотреть этот вопрос.

Отмечалось, что Украина должна предоставить Молдове такую помощь в ближайшее время. Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, Молдова попросила у Украины 15 млн куб. м газа (0,08% запасов, находящихся в украинских хранилищах).

Источник: Financial Times