Соединенные Штаты Америки на днях обратились к нескольким странам Евросоюза и Великобритании из-за скопления российских войск у границ Украины и угрозы эскалации военного конфликта.

Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

Через дипломатические каналы США предупредили об угрозе эскалации российско-украинского вооруженного конфликта Европейскую внешнеполитическую службу, министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании.

– Причина (обращения – Ред.) – концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации, — отмечает издание.

Из-за ситуации с наращиванием российских войск США оказывают давление в Германии как на правительство Ангелы Меркель, выполняющее полномочия до избрания нового канцлера, так и на возможную коалицию социал-демократов, партии Зеленых и Свободной демократической партии (которую еще называют “светофорной” коалицией).

Вашингтон настаивает, чтобы Берлин использовал в качестве рычага давления на РФ газопровод Северный поток-2. Последнему еще предстоит пройти сертификацию, в частности в немецком Федеральном агентстве по сетям (Bundesnetzagentur), прежде чем он будет введен в эксплуатацию.

По данным издания, в Вашингтоне ожидают, что Германия остановит или хотя бы пересмотрит процедуру сертификации противоречивого газопровода.

Северный поток-2 вызывает споры даже среди немецких партий, которые договариваются о новой коалиции. К примеру, партия Зеленых выступает категорически против его запуска (в отличие от Социал-демократической партии).

Недавно американское издание CNN со ссылкой на информированные источники сообщало, что глава ЦРУ Билл Бернс на этой неделе посетил Москву. Его отправил президент Соединенных Штатов Джо Байден, чтобы предупредить кремлевских чиновников, что США внимательно следят за наращиванием войск РФ у границы с Украиной.

Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала на днях заверил, что ситуация у границ Украины контролируемая, никакого наращивания военных сил со стороны РФ нет. Так он прокомментировал публикацию в The Washington Post от 1 ноября о том, что РФ возобновила наращивание своих войск у украинской границы.

Источник: Süddeutsche Zeitung, Deutsche Welle