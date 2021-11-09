Во вторник, 9 ноября, Совет Евросоюза принял решение приостановить действие упрощенного визового режима для официальных лиц Беларуси.

Такое решение относительно режима Александра Лукашенко принято из-за миграционного кризиса, который, в частности, наблюдается на польско-белорусской границе.

– Совет ЕС сегодня принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Беларусью. Это решение является ответом на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима, отмечается в сообщении, обнародованном на сайте Совета ЕС.

Отмена упрощенного визового режима касается должностных лиц Беларуси. Речь идет о приостановлении действия положений, которые регулируют выдачу многократных виз, а также снижают размер сборов за подачу заявления на визу.

В то же время, обычные граждане Беларуси и дальше смогут пользоваться всеми льготами, которые предусматривает соглашение об упрощении визового режима с ЕС.

– Мы решительно осуждаем и отвергаем продолжающееся использование миграции белорусским режимом. Для Беларуси недопустимо играть жизнями людей в политических целях. Сегодняшнее решение еще раз демонстрирует нашу преданность противодействию этой гибридной атаке, – отметил председатель Совета по внутренним делам ЕС и глава МВД Словении Алеш Хойс.

Это решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС, а на следующий день после публикации вступит в силу.

Соглашение об упрощении визового режима между Евросоюзом и Беларусью вступило в силу 1 июля 2020 года. Цель этого документа – облегчить выдачу краткосрочных виз и тем самым способствовать расширению контактов между людьми и обмену демократическими принципами.

По данным Совета ЕС, после санкций, введенных Брюсселем против Беларуси, летом 2021 года режим Александра Лукашенко начал организовывать авиарейсы и внутренние перевозки для облегчения транзита мигрантов в сторону Евросоюза (сначала в Литву, а затем в Латвию и Польшу).

В Совете ЕС подчеркнули, что подобные действия нарушают фундаментальные принципы, на которых базировалось соглашение об упрощении визового режима, и противоречат интересам Евросоюза. Поэтому было решено приостановить упрощенный визовый режим для официальных лиц Беларуси.

Накануне мигранты пытались прорваться в Польшу с белорусской границы, однако эта попытка была отбита.

Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны. А в Министерстве обороны страны объявили о боевой готовности на границе с Беларусью.

Сегодня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС расширить санкции против режима Александра Лукашенко из-за миграционного кризиса.

Источник: Совет ЕС