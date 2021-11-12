На польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис, спровоцированный самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Возле пограничного перехода Брузги — Кузница до сих пор сосредоточены большие группы нелегалов, с которыми цинично обращаются белорусские правоохранители. Об этом сообщают польские СМИ со ссылками на польских военных и пограничников.

По словам спикера полиции Подляшья Томаш Крупа, в четверг в 20.00 в районе Кузницы “белорусская армия силой пыталась перевести на польскую сторону 35 человек”.

Он добавил, что “в основном это были женщины и дети”.

Мигрантов прижали к ограждению и заставили пересечь временный забор. Польские полицейские и пограничники вмешались и предотвратили эту попытку.

Крупа отметил, что в настоящее время в этом месте находится группа мигрантов из около 200 человек, за которой следят белорусские военные.

8 ноября на границу Беларуси и Польши прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После неудачных попыток перейти границу ЕС они разбили лагерь и остаются там.

Польша, Литва, Латвия и Эстония обвиняют Лукашенко в давлении на ЕС, используя нелегалов как оружие в гибридной войне.

Из-за миграционного кризиса на украинской границе с Беларусью в МВД сообщили, что усилят охрану: привлекут 8,5 тыс. военнослужащих Государственной пограничной службы, Нацгвардии и полицейских.

Источник: WProst