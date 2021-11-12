НАТО осудило Беларусь за искусственно созданный миграционный кризис

Североатлантический альянс осудил Беларусь за искусственное создание миграционного кризиса на границе этой страны с Польшей.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте НАТО.

– Решительно осуждаем продолжающуюся инструментализацию нелегальной миграции, искусственно созданной Беларусью в рамках гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии в политических целях, – подчеркнули в альянсе.

В НАТО добавили, что такие действия ставят под угрозу жизнь уязвимых людей и пообещали сохранять бдительность в отношении риска дальнейшей эскалации и провокаций.

Альянс и его союзники призвали Беларусь прекратить эти действия, уважать права человека и основные свободы и соблюдать нормы международного права.

Ранее спикер полиции Подляшья Томаш Крупа заявил, что 11 ноября в 20.00 в районе Кузницы армия Беларуси пыталась силой вытолкать в Польшу группу нелегалов.

Он уточнил, что в основном в этой группе были женщины и дети.

Большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков прибыла на границу Польши 8 ноября.

Не сумев таким образом попасть в ЕС они разбили лагерь и остались там.

Литва, Эстония, Латвия и Польша обвинили в произошедшем режим Александра Лукашенко. По мнению властей этих стран, он использует нелегалов как оружие в гибридной войне.

Украина усилила границу с Беларусью из-за миграционного кризиса. В МВД пообещали привлечь 8,5 тыс. военных Госпогранслужбы, полицию и Нацгвардию.

Источник: НАТО