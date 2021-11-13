Астронавты NASA отправятся за пределы Международной космической станции во вторник, 30 ноября, для выхода в открытый космос, чтобы заменить неисправную антенную систему. Представители NASA расскажут о предстоящем выходе в открытый космос на пресс-конференции в среду, 17 ноября.

NASA будет обеспечивать прямое освещение пресс-конференции и выход в открытый космос на телевидении, веб-сайте и приложении агентства.

Астронавты Томас Маршберн и Кайла Баррон выйдут из шлюза Quest около 7.10 утра по восточному стандартному времени (17.10 по Киеву), чтобы заменить узел антенны S-диапазона (SASA) запасной, которая уже доступна на фермовой конструкции станции. Космическая станция передает низкоскоростной голос и данные посредством полетных контроллеров на земле по S-диапазону радиочастот.

Прямая трансляция начнется в 5.30 утра (15.30 по Киеву).

Ожидается, что выход в открытый космос будет продолжаться около 6 часов 30 минут.

Астронавты Маршберн и Баррон будут работать на месте порта 1 (P1), где смонтирована антенна.

Антенна недавно потеряла способность посылать сигналы на Землю из-за спутниковой системы отслеживания и передачи данных NASA.

Хотя его деградация оказала ограниченное влияние на работу станции, руководители миссии решили установить новую антенну, чтобы обеспечить резервирование связи. Космическая станция имеет дополнительные системы низкоскоростного S-диапазона, а также высокоскоростную систему связи KU-диапазона, передающую видео.

В течение всего выхода в открытый космос Маршберн будет находиться в конце роботизированной руки Canadarm2, работая в тандеме с Барроном. Астронавт Маттиас Маурер из ЕКА (Европейское космическое агентство) будет управлять роботизированной рукой изнутри космической станции.

Маршберн — член внекорабельного экипажа 1 (EV1) с красными полосами на скафандре, тогда как Баррон — член внекорабельного экипажа 2 (EV2) с немаркированным скафандром.

Это будет пятый выход в открытый космос для Маршберна, первый выход в открытый космос для Баррона и 245-й выход в открытый космос станции для поддержки сбора, обслуживания и модернизации.

В начале этого месяца Международная космическая станция превысила свой 21-летний этап непрерывного присутствия человека, предоставляя возможности для уникальных исследований и технологических демонстраций, которые помогают подготовиться к длительным миссиям на Луну и Марс, а также улучшают жизнь на Земле.

За это время 249 человек из 19 стран посетили орбитальную лабораторию, где было проведено почти три тысячи исследовательских исследований исследователей из 108 стран и регионов.