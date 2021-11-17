Британия сообщила о сотнях кибератак из РФ и Китая, связанных с исследованием вакцин

За последний год Великобритания пережила сотни кибератак, целью которых стали исследования вакцины против коронавируса. Ряд случаев связывают с Китаем и Российской Федерацией.

По данным иностранных СМИ, британское агентство по кибербезопасности смогло преодолеть рекордные 777 интернет-инцидентов за последний год. Covid-вакцины стали основной целью атак.

В частности, речь идет о глобальной хакерской кампании, которую могла осуществить российская внешняя разведка. Так называемую кибератаку SolarWinds рассматривают как одну из самых серьезных в мире за последнее время.

Другой инцидент связан с атакой на Microsoft, к которой может быть причастен Китай. Директор штаба правительственных коммуникаций и британского агентства разведки Джереми Флеминг уверен, что эти случаи необходимо рассматривать как два самых серьезных глобальных киберинцидента за последние годы.

В прошлом году Национальный центр кибербезопасности зарегистрировал 723 случая кибератак. Это означает, что в 2021 году случаев попытки взлома данных стало больше.

Наибольшее беспокойство среди пользователей вызывает рост так называемых атак программ-вымагателей. В случае кибератаки враждебное государство может блокировать доступ пользователя к своим данным и потребовать выкупа в обмен на возможность получить определенные данные или материалы.