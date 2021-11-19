Лукашенко признал, что его силовики помогали мигрантам попасть в Польшу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью ВВС сказал, что его силовики, возможно, помогали мигрантам с Ближнего Востока попасть в Польшу, но отрицает, что их приглашали.

– Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Возможно, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться, – сказал он.

Александр Лукашенко говорит, что не приглашал тысячи мигрантов в Беларусь, заманивания ложными обещаниями легкого въезда в ЕС, чтобы спровоцировать кризис на границе с Польшей.

– Я сказал, что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, удерживать их на границе. Если они продолжат прибывать, я все равно не буду их останавливать, потому что они не едут в мою страну, они едут к вам. Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь, – сказал он.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе

Правительства стран-членов ЕС, граничащих с Беларусью, а именно Польша, Литва и Латвия, заявили, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко способствует потокам мигрантов с Ближнего Востока в ответ на европейские санкции, введенные за жестокое подавление протестов после выборов в августе 2020 года.

Правозащитники утверждают, что для режима Лукашенко наплыв мигрантов стал инструментом давления на Европу.

Тысячи мигрантов застряли в лагерях на границе Беларуси с Польшей, пока на этой неделе их не перевезли на расположенный поблизости логистический центр, а 18 ноября 430 граждан Ирака вернулись домой репатриационным рейсом.

В МВД Польши сегодня подтвердили, что в районе пункта пропуска Кузница на польско-белорусской границе больше нет мигрантов.

А те, кто остался, в попытках проникнуть на территорию Польши изменили тактику и действуют другими методами.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что мигранты теперь не штурмуют границу, а пытаются мелкими группами проникнуть на территорию страны в разных местах.

По его словам, теперь у режима Лукашенко большая проблема – что с мигрантами делать дальше.