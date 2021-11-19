Тактика штурма границы мигрантами из Беларуси изменилась – глава Минобороны Польши

Нелегальные мигранты из Беларуси в попытках проникнуть на территорию Польши изменили тактику и действуют другими методами.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя текущую ситуацию на польско-белорусской границе.

— Эта ночь ничем не отличалась от предыдущих. Были попытки пересечь границу, но применялись другие методы, – сказал он.

По его словам, если раньше мигранты пытались большими группами штурмовать границу в районе пункта пропуска Кузница, то теперь пытаются мелкими группками проникнуть в Польшу в разных местах, однако заверил, что это им не удастся, потому что граница надежно защищена.

Блащак сказал, что решительные действия польских властей усложнили положение режима Александра Лукашенко, и у него возникла проблема, что дальше делать с мигрантами.

– Последствия таковы, что режим думает, как действовать дальше. Лукашенко привез людей с Ближнего Востока, и теперь у него проблема, что с ними делать. Он их обманул перспективой переезда в Западную Европу, – добавил польский министр.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши заставил Украину заняться своей безопасностью. Подсчитали – чтобы отгородиться от Беларуси, нужно 17 млрд грн.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в связи с активностью путинских войск и нашествием незаконных мигрантов на польско-белорусской границе Украина не исключает, что попросит финансовую помощь у Евросоюза.

Источник: Polsat News